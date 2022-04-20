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Игнашевич рассказал, чего не хватало «Балтике» в матче с «Динамо»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Главный тренер «Балтики» Сергей Игнашевич считает, что его игрокам не хватало поддержки болельщиков в матче 1/4 финала БЕТСИТИ Кубка России против московского «Динамо» (1:1, пен. — 4:5). На стадионе присутствовали более 16 тысяч зрителей.

«Нам бы хотелось более яркой поддержки на протяжении всего матча. Соперник был сегодня достойный. Ребята играли на своем максимуме, честно говоря, я думаю, что до забитого мяча туристов было сегодня больше, чем болельщиков на трибунах. После того, как сравняли счет, уже чувствовали трибуны, и концовка нам далась гораздо легче», — цитирует ТАСС Игнашевича.

Соперник «Динамо» по 1/2 финала турнира определится позднее.

&laquo;Балтика&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Динамо&raquo;&nbsp;&mdash; 1:1, пенальти 4:5. Балтийская волна едва не остановила «Динамо». Команда Шварца в двух шагах от трофея

Источник: https://tass.ru/sport/14419105
Сергей Игнашевич
БЕТСИТИ Кубок России
ФК Балтика
ФК Динамо (Москва)
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