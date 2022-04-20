Игнашевич рассказал, чего не хватало «Балтике» в матче с «Динамо»

Главный тренер «Балтики» Сергей Игнашевич считает, что его игрокам не хватало поддержки болельщиков в матче 1/4 финала БЕТСИТИ Кубка России против московского «Динамо» (1:1, пен. — 4:5). На стадионе присутствовали более 16 тысяч зрителей.

«Нам бы хотелось более яркой поддержки на протяжении всего матча. Соперник был сегодня достойный. Ребята играли на своем максимуме, честно говоря, я думаю, что до забитого мяча туристов было сегодня больше, чем болельщиков на трибунах. После того, как сравняли счет, уже чувствовали трибуны, и концовка нам далась гораздо легче», — цитирует ТАСС Игнашевича.

Соперник «Динамо» по 1/2 финала турнира определится позднее.