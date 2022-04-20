Гаджиев: «У «Енисея» неплохие шансы выбить «Рубин» из Кубка России»

Известный российский специалист Гаджи Гаджиев оценил шансы клубов из ФНЛ пробиться в полуфинал Кубка России. По его словам, что возможность оказаться в 1/2 есть у всех.

«Шансы пройти дальше есть у всех, особенно тогда, когда клубы из элиты не играют на пределе своих возможностей, идут на значительную ротацию состава, — приводит слова Гаджиева Betonmobile.ru. — Большие возможности у «Енисея» на то, чтобы пройти дальше. «Рубин» свои последние игры проводит не столь успешно, у команды длинная серия без побед. Плюс красноярцы весной выглядят неплохо, располагаются на четвертой строчке в турнирной таблице».

В рамках четвертьфинальных игр Кубка России пройдут следующие встречи: «Балтика» — «Динамо», «Енисей» — «Рубин», «Алания» — «Зенит», ЦСКА — «Спартак».