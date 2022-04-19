Шварц отметил игру вратаря «Динамо» Лещука в матче против «Балтики»

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц прокомментировал победу над «Балтикой» в матче 1/4 финала БЕТСИТИ Кубка России (1:1, пен. 5:4).

— Хотелось бы выразить огромную благодарность нашему тренерскому штабу и футболистам за эту непростую победу, — приводит слова тренера пресс-служба «Динамо». — К сожалению, в матче мы допускали достаточно много простых ошибок, не позволивших нам показать ту игру, которую мы можем. Хочется отметить блестящую игру нашего вратаря, а также колоссальную работу тренера вратарей. Совместными усилиями мы смогли добиться этой важной победы.

— Почему вы решили поменять Сергея Паршивлюка в перерыве матча: из-за того что у него была желтая карточка или из тактических соображений?

— Мы понимали, что нам не нужен этот риск. Мы знали, что «Балтика» часто атакует через его фланг, использует много навесных передач. Поэтому решили провести эту замену.

— Как вы оцениваете игру «Балтики»? Достойна ли она выхода в премьер-лигу?

— До сегодняшней встречи мы проанализировали много матчей «Балтики». Это команда с тренерским почерком, у которой просматривается четкая игровая картина. Это неприятный противник для любой команды. «Балтика» сильна в переходных фазах игры. Думаю, у них достаточно хорошие шансы, чтобы выйти в высший дивизион.

— Что случилось с командой во втором тайме?

— Я бы не сказал, что таймы сильно отличались. Во второй половине мы допустили достаточно много простых ошибок, нам не хватало точности в передачах. К тому же «Балтика» подхватила эту эмоциональную волну, идущую от заполненных трибун, и забила абсолютно заслуженный гол. После этого игра перетекла в серию пенальти, в которой Игорь Лещук сделал свою работу, и мы одержали победу в столь непростом матче.

— Как вы определяли пятерку пенальтистов?

— Мы держали в уме, что кубковая встреча может закончиться одиннадцатиметровыми ударами, и предварительно составили список игроков, которые могут подойти к мячу в такой ответственный момент. Перед пробитием пенальти мы собрались, я спросил у ребят, готовы ли они, и потом мы определили, кто в каком порядке будет бить. Все они проявили свои лучшие качества, и мы заслуженно пробились дальше.

Москвичи вышли в полуфинал турнира. Соперник «Динамо» будет определен позднее.