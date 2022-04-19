Футбол
БЕТСИТИ Кубок России
Новости
Таблицы Календарь / результаты Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Футбол
БЕТСИТИ Кубок России

Сегодня, 23:28

Шварц отметил игру вратаря «Динамо» Лещука в матче против «Балтики»

Руслан Абушкин
Выпускающий редактор
Читать «СЭ» в

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц прокомментировал победу над «Балтикой» в матче 1/4 финала БЕТСИТИ Кубка России (1:1, пен. 5:4).

— Хотелось бы выразить огромную благодарность нашему тренерскому штабу и футболистам за эту непростую победу, — приводит слова тренера пресс-служба «Динамо». — К сожалению, в матче мы допускали достаточно много простых ошибок, не позволивших нам показать ту игру, которую мы можем. Хочется отметить блестящую игру нашего вратаря, а также колоссальную работу тренера вратарей. Совместными усилиями мы смогли добиться этой важной победы.

— Почему вы решили поменять Сергея Паршивлюка в перерыве матча: из-за того что у него была желтая карточка или из тактических соображений?

— Мы понимали, что нам не нужен этот риск. Мы знали, что «Балтика» часто атакует через его фланг, использует много навесных передач. Поэтому решили провести эту замену.

&laquo;Балтика&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Динамо&raquo;&nbsp;&mdash; 1:1, пенальти 4:5. Балтийская волна едва не остановила «Динамо». Команда Шварца в двух шагах от трофея

— Как вы оцениваете игру «Балтики»? Достойна ли она выхода в премьер-лигу?

— До сегодняшней встречи мы проанализировали много матчей «Балтики». Это команда с тренерским почерком, у которой просматривается четкая игровая картина. Это неприятный противник для любой команды. «Балтика» сильна в переходных фазах игры. Думаю, у них достаточно хорошие шансы, чтобы выйти в высший дивизион.

— Что случилось с командой во втором тайме?

— Я бы не сказал, что таймы сильно отличались. Во второй половине мы допустили достаточно много простых ошибок, нам не хватало точности в передачах. К тому же «Балтика» подхватила эту эмоциональную волну, идущую от заполненных трибун, и забила абсолютно заслуженный гол. После этого игра перетекла в серию пенальти, в которой Игорь Лещук сделал свою работу, и мы одержали победу в столь непростом матче.

— Как вы определяли пятерку пенальтистов?

— Мы держали в уме, что кубковая встреча может закончиться одиннадцатиметровыми ударами, и предварительно составили список игроков, которые могут подойти к мячу в такой ответственный момент. Перед пробитием пенальти мы собрались, я спросил у ребят, готовы ли они, и потом мы определили, кто в каком порядке будет бить. Все они проявили свои лучшие качества, и мы заслуженно пробились дальше.

Москвичи вышли в полуфинал турнира. Соперник «Динамо» будет определен позднее.

Источник: https://fcdm.ru/news/sandro-svarc-xocetsia-otmetit-blestiashhuiu-igru-nasego-vrataria-a-takze-kolossalnuiu-rabotu-trenera-vratarei
Игорь Лещук
БЕТСИТИ Кубок России
ФК Балтика
ФК Динамо (Москва)
Сандро Шварц
0
Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
Читайте также
Как бросить пить пиво каждый день?
Подробности трагедии Роналду. Криштиану сам выбирал дату рождения близнецов, два дня назад у него была семейная вечеринка
Материалы сюжета: БЕТСИТИ Кубок России: ЦСКА — «Спартак» и другие матчи 1/4 финала
У Моро перелом центральных резцов верхней челюсти после матча «Балтика» — «Динамо»
Лещук получил премию «БЕТСИТИ Лучший игрок матча» после встречи «Балтика» — «Динамо»
Мирзоян: «Такой матч дает шанс исправить все плохое, что было в сезоне»
Шварц рассказал о состоянии Моро после матча «Балтика» — «Динамо»
Балтийская волна едва не остановила «Динамо». Команда Шварца в двух шагах от трофея
«За такую игру бывает стыдно. Если бы не Лещук, «Динамо» никуда не вышло». Лещенко — о победе над «Балтикой»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

У Моро перелом центральных резцов верхней челюсти после матча «Балтика» — «Динамо»
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости