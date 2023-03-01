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Сегодня, 04:42

Хлусевич — об 11 россиянах в стартовом составе «Спартака»: «Это показатель прогресса российской молодежи и футбола»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Защитник «Спартака» Даниил Хлусевич считает выход 11 россиян в стартовом составе красно-белых в первом матче 1/4 финала пути РПЛ FONBET Кубка России с «Локомотивом» (1:0) прогрессом российского футбола.

«11 россиян в старте «Спартака»? Это хорошо, показатель прогресса российской молодежи и футбола. Это больше плюс, чем минус», — цитирует Sport24 Хлусевича.

Оба матча 1/4 финала FONBET Кубка России завершились победой «Спартака». По итогам встреч «Локомотив» продолжит борьбу во втором этапе четвертьфинала Пути регионов, а красно-белые вышли в полуфинал Пути РПЛ.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-02-28-khlusevich-ob-11-rossiyanakh-v-starte-spartaka-eto-pokazatel-progressa-rossiyskoy-molodezhi-i-futbola
Даниил Хлусевич
Футбол
ФК Спартак (Москва)
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