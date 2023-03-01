Хлусевич — об 11 россиянах в стартовом составе «Спартака»: «Это показатель прогресса российской молодежи и футбола»

Защитник «Спартака» Даниил Хлусевич считает выход 11 россиян в стартовом составе красно-белых в первом матче 1/4 финала пути РПЛ FONBET Кубка России с «Локомотивом» (1:0) прогрессом российского футбола.

«11 россиян в старте «Спартака»? Это хорошо, показатель прогресса российской молодежи и футбола. Это больше плюс, чем минус», — цитирует Sport24 Хлусевича.

Оба матча 1/4 финала FONBET Кубка России завершились победой «Спартака». По итогам встреч «Локомотив» продолжит борьбу во втором этапе четвертьфинала Пути регионов, а красно-белые вышли в полуфинал Пути РПЛ.