Генич считает, что Дзюба забьет за «Локомотив» 5-6 голов в этом сезоне

Комментатор Константин Генич после поражения «Локомотива» от «Спартака» в четвертьфинале FONBET Кубка России оценил дебют новичков красно-зеленых Артема Дзюбы, Сергея Пиняева, Максима Глушенкова и Игоря Смольникова.

«Пока Пиняев и Глушенков больше на своей волне. Спустя время они будут лучше понимать тренера и партнеров. Талант у них есть, вопрос в реализации. Дзюба полезно играет, он стягивает на себя внимание защитников. Во втором тайме первой игры Артем зацепился за многие мячи, сделал несколько скидок в штрафную, раздавал передачи пяткой. Мотивация у него была повышенная на «Спартак». В первой игре у него были два момента. Дзюба пользу принесет. Свои 5-6 мячей он точно забьет. По Смольникову сказать особо нечего. Этот контракт с «Локомотивом» до конца года — подарок судьбы для Игоря», — приводит «РБ Спорт» слова Генича.

Оба матча 1/4 финала FONBET Кубка России завершились победой «Спартака». По итогам встреч «Локомотив» продолжит борьбу во втором этапе четвертьфинала Пути регионов, а красно-белые вышли в полуфинал Пути РПЛ.