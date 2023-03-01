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Сегодня, 03:52

Генич считает, что Дзюба забьет за «Локомотив» 5-6 голов в этом сезоне

Евгений Козинов
Корреспондент
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Комментатор Константин Генич после поражения «Локомотива» от «Спартака» в четвертьфинале FONBET Кубка России оценил дебют новичков красно-зеленых Артема Дзюбы, Сергея Пиняева, Максима Глушенкова и Игоря Смольникова.
«Пока Пиняев и Глушенков больше на своей волне. Спустя время они будут лучше понимать тренера и партнеров. Талант у них есть, вопрос в реализации. Дзюба полезно играет, он стягивает на себя внимание защитников. Во втором тайме первой игры Артем зацепился за многие мячи, сделал несколько скидок в штрафную, раздавал передачи пяткой. Мотивация у него была повышенная на «Спартак». В первой игре у него были два момента. Дзюба пользу принесет. Свои 5-6 мячей он точно забьет. По Смольникову сказать особо нечего. Этот контракт с «Локомотивом» до конца года — подарок судьбы для Игоря», — приводит «РБ Спорт» слова Генича.

Оба матча 1/4 финала FONBET Кубка России завершились победой «Спартака». По итогам встреч «Локомотив» продолжит борьбу во втором этапе четвертьфинала Пути регионов, а красно-белые вышли в полуфинал Пути РПЛ.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/konstantin-genich-dzyuba-prineset-pol-zu-lokomotivu-i-zab-et-5-6-myachej/
Артем Дзюба
Футбол
ФК Локомотив (Москва)
Константин Генич
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