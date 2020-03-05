«Химки» разгромили «Торпедо» Игнашевича и вышли в полуфинал Кубка
«Химки» разгромили «Торпедо» в четвертьфинальном матче Олимп-Кубка России — 5:1.
В составе победителей голы забили Дмитрий Тихий, Александр Трошечкин, Дмитрий Барков, Аршак Корян и Артем Полярус. За московский клуб отличился Иван Сергеев.
В полуфинале «Химки» сыграют с победителем пары «Урал» — «Шинник».
Олимп — Кубок России
1/4 финала
«Химки» — «Торпедо» (Москва) — 5:1 (1:0)
Голы: Тихий, 27 (1:0). Трошечкин, 47 (2:0). Сергеев, 56 (2:1). Барков, 57 (3:1). Корян, 82 (4:1). Полярус, 85 (5:1).
«Химки»: Хомич, Гапон, Тихий, Данилкин, Смирнов, Корян (Георгиевский, 88), Мартусевич, Трошечкин, Боженов, Полярус (Алиев, 86), Барков (Конате, 81).
«Торпедо» (Москва): Ботнарь, Самсонов, Шоркин, Божин, Кичин, Рязанцев, Лях (Галоян, 46), Адаев, Гордюшенко (Кертанов, 84), Сергеев, Руденко (Лебеденко, 74).
Предупреждения: Гордюшенко, 23. Мартусевич, 32. Руденко, 34. Галоян, 58. Конате, 88.
Судьи: Кукуляк (Калуга). Сейфетдинов (Казань), Назаров (Невинномысск).
5 марта. Химки. Стадион «Арена Химки».