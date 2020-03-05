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«Химки» разгромили «Торпедо» Игнашевича и вышли в полуфинал Кубка

21:19
«Химки» — «Торпедо». Фото ФК «Химки»
«Химки» — «Торпедо». Фото ФК «Химки»
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«Химки» разгромили «Торпедо» в четвертьфинальном матче Олимп-Кубка России — 5:1.

В составе победителей голы забили Дмитрий Тихий, Александр Трошечкин, Дмитрий Барков, Аршак Корян и Артем Полярус. За московский клуб отличился Иван Сергеев.

В полуфинале «Химки» сыграют с победителем пары «Урал» — «Шинник».

Олимп — Кубок России

1/4 финала

«Химки» — «Торпедо» (Москва) — 5:1 (1:0)

Голы: Тихий, 27 (1:0). Трошечкин, 47 (2:0). Сергеев, 56 (2:1). Барков, 57 (3:1). Корян, 82 (4:1). Полярус, 85 (5:1).

«Химки»: Хомич, Гапон, Тихий, Данилкин, Смирнов, Корян (Георгиевский, 88), Мартусевич, Трошечкин, Боженов, Полярус (Алиев, 86), Барков (Конате, 81).

«Торпедо» (Москва): Ботнарь, Самсонов, Шоркин, Божин, Кичин, Рязанцев, Лях (Галоян, 46), Адаев, Гордюшенко (Кертанов, 84), Сергеев, Руденко (Лебеденко, 74).

Предупреждения: Гордюшенко, 23. Мартусевич, 32. Руденко, 34. Галоян, 58. Конате, 88.

Судьи: Кукуляк (Калуга). Сейфетдинов (Казань), Назаров (Невинномысск).

5 марта. Химки. Стадион «Арена Химки».

Химки — Торпедо М

Олимп - Кубок России: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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