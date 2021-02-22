Полузащитник «Химок» Резиуан Мирзов получил красную карточку во втором тайме матча 1/8 финала БЕТСИТИ Кубка России против «Крыльев Советов». Он совершил жесткий подкат.

Однако главный арбитр встречи Михаил Вилков пошел смотреть повтор и после этого отменил свое первоначальное решение. Он отменил удаление и показал футболисту желтую карточку.