«Химки» — «Крылья Советов»: судья отменил красную карточку Мирзову после просмотра ВАР
16:09
Полузащитник «Химок» Резиуан Мирзов получил красную карточку во втором тайме матча 1/8 финала БЕТСИТИ Кубка России против «Крыльев Советов». Он совершил жесткий подкат.
Однако главный арбитр встречи Михаил Вилков пошел смотреть повтор и после этого отменил свое первоначальное решение. Он отменил удаление и показал футболисту желтую карточку.
Материалы сюжета: БЕТСИТИ Кубок России-2020/21. 1/8 финала
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