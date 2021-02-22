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«Химки» — «Крылья Советов»: судья отменил красную карточку Мирзову после просмотра ВАР

16:09
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Полузащитник «Химок» Резиуан Мирзов получил красную карточку во втором тайме матча 1/8 финала БЕТСИТИ Кубка России против «Крыльев Советов». Он совершил жесткий подкат.

Однако главный арбитр встречи Михаил Вилков пошел смотреть повтор и после этого отменил свое первоначальное решение. Он отменил удаление и показал футболисту желтую карточку.

Химки — Крылья Советов

Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр

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Материалы сюжета: БЕТСИТИ Кубок России-2020/21. 1/8 финала




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