«Крылья Советов» забили «Химкам» второй гол

«Крылья Советов» забили второй гол в матче 1/8 финала Бетсити Кубка России против «Химок». На 62-й минуте отличился Дмитрий Цыпченко. Счет стал 2:0.

Напомним, что «Химки» играют в меньшинстве после удаления на 19-й минуте Михаила Тихонова.

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