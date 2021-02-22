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Новости   //    Футбол   //    БЕТСИТИ Кубок России

«Крылья Советов» забили «Химкам» второй гол

15:53
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«Крылья Советов» забили второй гол в матче 1/8 финала Бетсити Кубка России против «Химок». На 62-й минуте отличился Дмитрий Цыпченко. Счет стал 2:0.

Напомним, что «Химки» играют в меньшинстве после удаления на 19-й минуте Михаила Тихонова.

Следить за матчем «Химки» — «Крылья Советов» вы можете в онлайн-трансляции на сайте «СЭ», а также в прямом эфире на сайте Матч ТВ.

Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр

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Материалы сюжета: БЕТСИТИ Кубок России-2020/21. 1/8 финала




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