На 18-й минуте матча 1/8 финала БЕТСИТИ Кубка России по футболу «Химки» — «Крылья Советов» арбитр Михаил Вилков удалил защитника хозяев Михаила Тихонова за лишение соперника явной возможности забить гол. Судья принял решение мгновенно, самостоятельно, без помощи видеоассистентов.

Не все согласились с вердиктом рефери, считая, что игрок самарцев находился слишком далеко от чужих ворот (на своей половине поля), а потому Тихонова было достаточно предупредить, но не удалять.

При оценке эпизода, связанного с лишением соперника явной возможности забить гол во внимание принимаются следующие критерии:

— владеет ли мячом игрок атакующей команды, может ли он контролировать мяч или получить его;

— направление атаки (в сторону от ворот или в направлении ворот);

— расположение защитников;

— расстояние от места нарушения до ворот.

Вилков определил, что самарец мог завладеть мячом, игрок «Крыльев» бежал в направлении ворот и отрывался от всех соперников, которые были не в состоянии помешать ему выйти один на один с вратарем. В таком случае рефери квалифицировал фол именно как лишение явной возможности забить гол. Несмотря на значительное расстояние до ворот «Химок». Решение судьи можно поддержать.

(Александр Бобров)