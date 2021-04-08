Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев в разговоре с «СЭ» прокомментировал победу над тульским «Арсеналом» (2:1) в рамках четвертьфинала БЕТСИТИ Кубка России.

«Чего сейчас ждать от Олича? Он в команде очень мало времени. Только Бесков мог сразу из дерьма сделать конфетку. Игра никаущая. Ничего не изменилось с момента ухода Гончаренко. Абсолютно не удовлетворен качеством футбола. Да, победили, но игроки не видят друг друга на поле. Если соперник был бы сильнее, то ни о какой победе речи бы и не шло», — сказал Пономарев «СЭ».

Пономарев также оценил игру защитника ЦСКА Вадима Карпова.

«Карпов — очень слабый защитник. Перспективы я в нем не вижу. Он слишком медленный, чтобы быть лидером. Дивеев такой же. Не могу смотреть, как защитники начинают хватать за трусы и майки игроков, которые от них убегают. Дивеев и Карпов именно этим и занмаются», — добавил Пономарев.

ЦСКА в рамках четвертьфинала БЕТСИТИ Кубка России на выезде обыграл тульский «Арсенал» (2:1) и вышел в полуфинал турнира. Жеребьевка полуфинальной стадии пройдет завтра, 9 апреля.

(Владимир Пушкарев)