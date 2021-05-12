Футбол
БЕТСИТИ Кубок России
Новости
Таблицы Календарь / результаты Статьи Фото Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    БЕТСИТИ Кубок России

Губернатор Самарской области: «Представьте, если бы в финале играли два «Локомотива» — это же была бы тоска»

12 мая 2021, 23:09
Теги:

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров подвел итоги финала БЕТСИТИ Кубка России между «Крыльями Советов» и «Локомотивом» (1:3).

— Наверное, опыт сказался, где-то больше было случайности, удачи. Я горжусь вами, ребят! После прощального матча Корниленко, который закончился со счетом 6:0, я вам сказал: «Ребят, я горжусь вами!». Есть команда, которая показывает прекрасный футбол. Представьте, если бы в финале играли два «Локомотива» — это же была бы тоска! Сегодня были «Крылья», которые показывали интересную игру и заводили стадион. Спасибо за игру, спасибо за команду! Парни, я надеюсь, что в следующем сезоне мы добьемся еще большего! — заявил Азаров.

«Крылья Советов» ранее досрочно выиграли Олимп — Футбольную национальную лигу (ФНЛ), гарантировав себе выход в премьер-лигу.

(Артем Калинин)

Локомотив — Крылья Советов

Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр

Читайте также

Пятая команда РПЛ сыграет в Лиге конференций
Где похоронили убитую в школе в Казани учительницу — видео
Очевидцы сообщали о стрельбе и взрывах в казанской школе десятки раз
Пушков оценил намерения Эрдогана мобилизовать мир против Израиля

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
4
Офсайд
Материалы сюжета: БЕТСИТИ Кубок России 2020/21 — финал «Локомотив» — «Крылья Советов» — дата и результат матча