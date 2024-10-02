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Сегодня, 21:49

Тренер «Спартака» Сакич: «Виллиан постепенно набирает форму, но пока не готов играть по 90 минут»

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
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Ненад Сакич, помощник главного тренера «Спартака» Деяна Станковича, ответил на вопрос по итогам матча с «Динамо» (3:2) в пятом туре группового этапа FONBET Пути РПЛ Кубка России.

— Насколько Виллиан готов физически? И насколько классно в целом он исполняет стандарты?
— Про удар мы прекрасно знали. И позиция была отличная для него. Перед штрафным на скамейке мы общались с тренерами, и я им сказал, что он непременно сейчас забьет. Рад за него. Постепенно Виллиан набирает форму. Пока не готов играть по 90 минут. Но каждый на поле делает определенный вклад. И сегодня мы это увидели.

— Учитывая формат Кубка, насколько важно было сегодня победить?
— Для нас все матчи одинаково важны: каждый должен отдаваться на сто процентов в любой игре, вне зависимости от ее статуса. Мы не выбираем матчи.
— После прошлых матчей много говорилось, что игра «Спартака» зависит от Барко. Что скажете по сегодняшней игре? Кого бы вы отметили?
— Мы знаем, что Барко очень важен для команды. Но и остальные ребята тоже. Один игрок матч не выиграет. Мы должны быть сильны как коллектив — каждый вносит свой вклад и дает свои качества на благо команды. Этот матч имел особенную важность, потому что у нас был небольшой кризис по результатам. Сегодня ребята показали, что мы можем играть и выигрывать у любой команды. «Динамо» — очень сильная команда. Сегодня, уступая в счете дважды, мы смогли победить, — сказал Сакич.

Футбол
ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
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