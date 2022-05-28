Глушаков не собирается идти на финал БЕТСИТИ Кубка России между «Спартаком» и «Динамо»

Глушаков будет болеть за «Спартак» в финале БЕТСИТИ Кубка России

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков заявил, что не собирается идти на финал БЕТСИТИ Кубка России между «Спартаком» и «Динамо».

— Пойду ли я на кубок? Заранее говорил, что нет. Буду поддерживать «Спартак». Все-таки он мне роднее, чем «Динамо». Ребятам пожелал удачи и победы. Болельщики заждались.

Финал Кубка России между «Динамо» и «Спартаком» пройдет 29 мая, начало в 17.0 0 (мск).