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Сегодня, 18:00

Безуглов: «Скоро руководство ЦСКА порадует хорошей информацией о новых футболистах»

Безуглов сообщил, что ЦСКА в ближайшее время объявит о новых трансферах
Карен Саркисян
Корреспондент
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Главный врач ЦСКА Эдуард Безуглов рассказал о состоянии игроков команды перед матчем 1-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России против «Торпедо».

«У нас сегодня идет медосмотр одного очень достойного футболиста, с которым все хорошо, как выяснилось. У большинства других наших футболистов тоже все хорошо. После игры с «Ростовом» никаких травм у футболистов обоймы не было. Восстановление у нас продолжают Георгий Щенников и Егор Ушаков. Мы аккуратно подводим их к работе максимальной интенсивности, чтобы потом к этим вопросам не возвращаться. Остальные все у нас в общей группе. Скоро руководство ЦСКА порадует вас хорошей информацией о новых футболистах», — сказал Безуглов.

После первого тайма ЦСКА обыгрывает «Торпедо» благодаря голу полузащитника Никиты Ермакова.

Кубок России. Группа D
31 авг, 17:00. ВТБ Арена (Москва)
Торпедо М
0:2
ЦСКА
Источник: https://t.me/pfccskamoscow/8961
Футбол
Кубок России
РПЛ
ФК Торпедо (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Эдуард Безуглов
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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