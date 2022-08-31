Безуглов: «Скоро руководство ЦСКА порадует хорошей информацией о новых футболистах»

Главный врач ЦСКА Эдуард Безуглов рассказал о состоянии игроков команды перед матчем 1-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России против «Торпедо».

«У нас сегодня идет медосмотр одного очень достойного футболиста, с которым все хорошо, как выяснилось. У большинства других наших футболистов тоже все хорошо. После игры с «Ростовом» никаких травм у футболистов обоймы не было. Восстановление у нас продолжают Георгий Щенников и Егор Ушаков. Мы аккуратно подводим их к работе максимальной интенсивности, чтобы потом к этим вопросам не возвращаться. Остальные все у нас в общей группе. Скоро руководство ЦСКА порадует вас хорошей информацией о новых футболистах», — сказал Безуглов.

После первого тайма ЦСКА обыгрывает «Торпедо» благодаря голу полузащитника Никиты Ермакова.