Семак оценил шансы Родригао сыграть в матче против «Спартака»
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о состоянии травмированного защитника Родригао.
— Успеет ли Родригао восстановиться к «Спартаку»?
— Он восстанавливается. Шанс есть. Вчера он частично тренировался с командой. Будем надеяться, сможет сыграть со «Спартаком». Пока под вопросом.
Матч Кубка России «Зенит» — «Спарта» пройдет 27 ноября в Санкт-Петербурге.
Напомним, что в первом матче команд на групповом этапе красно-белые выиграли на своем поле со счетом 3:0.
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