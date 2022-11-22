Семак оценил шансы Родригао сыграть в матче против «Спартака»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о состоянии травмированного защитника Родригао.

— Успеет ли Родригао восстановиться к «Спартаку»?

— Он восстанавливается. Шанс есть. Вчера он частично тренировался с командой. Будем надеяться, сможет сыграть со «Спартаком». Пока под вопросом.

Матч Кубка России «Зенит» — «Спарта» пройдет 27 ноября в Санкт-Петербурге.

Напомним, что в первом матче команд на групповом этапе красно-белые выиграли на своем поле со счетом 3:0.