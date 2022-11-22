«Торпедо» — «Сочи»: составы команд на матч Кубка России

«Торпедо» сыграет с «Сочи» в рамках группового этапа Пути РПЛ Кубка России по футболу. Стали известны составы команд на эту встречу.

«Торпедо»: Бабурин, Шапич, Нетфуллин, Кожемякин, Енин, Савич, Самсонов, Роганович, Караев, Эркинов, Лаптев.

Запасные: Довбня, Кутепов, Ле Таллек, Рязанцев, Султонов, Чурич, Симонян, Рейхмен, Орехов, Лебеденко, Турищев.

«Сочи»: Адамов, Терехов, Дркушич, Маргасов, Макарчук, Кравцов, Заика, Юсупов, Сарвели, Жоаозиньо, Джорджеивч.

Запасные: Джанаев, Заболотный, Юрганов, Сиссако, Мещанинов, Батырев, Ушатов, Мартовой, Шипунов, Мелкадзе.