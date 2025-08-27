«Сочи» — «Краснодар»: Перрен забил во втором матче подряд

Полузащитник «Краснодара» Гаэтан Перрен увеличил преимущество своей команды в матче 3-го тура групповой стадии Пути РПЛ FONBET Кубка России против «Сочи» — 4:1.

Француз отличился на 85-й минуте встречи после передачи от Джона Кордобы.

Перрен перешел в «Краснодар» из «Осера» в конце июля 2025 года. 29-летний француз забил во втором матче подряд — до этого он отличился в игре 6-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (6:0), который состоялся 24 августа.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Сочи» — «Краснодар».