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Кубок России

8 августа, 23:35

Абаскаль о дебюте Рябчука: «Он наполнен энергией, никогда не сдается»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль поделился мнением о дебюте защитника Олега Рябчука за красно-белых.

Защитник вышел на поле вместо Леона Классена на 57-й минуте матча с «Пари НН» (5:4) в групповом турнире Пути РПЛ FONBET Кубка России.

— Как оцените дебют Рябчука?

— С приходом Олега, надеюсь, конкуренция будет возрастать. Два молодых футболиста закрывали эту позицию — Денисов и Хлусевич. Я знаю Рябчука — он наполнен энергией, идет до конца, никогда не сдается. Он поможет нам.

— Знали ли вы, что с Юраном будет так непросто?

— В прошлом сезоне сыграли с ними 0:0. Рад, что мы смогли сегодня отыграться, вырвать победу. Мы должны играть лучше, всегда идти вперед. Сегодня мы победили не только благодаря игре, но и благодаря страсти.

После игры Рябчук поблагодарил фанатов за поддержку.

Кубок России
ФК Нижний Новгород
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
Олег Рябчук
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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