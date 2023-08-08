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Сегодня, 23:02

Рябчук о дебюте за «Спартак»: «Очень доволен первой победой»

Руслан Минаев
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Новичок «Спартака» Олег Рябчук прокомментировал дебют за красно-белых в матче с «Пари НН» (5:4) в групповом турнире Пути РПЛ FONBET Кубка России. Защитник вышел на поле вместо Леона Классена на 57-й минуте.

«Я очень доволен после первой победы. Спасибо всем фанатам за поддержку и жду вас всех на следующей игре», — цитирует игрока пресс-служба клуба.

25-летний футболист перешел в «Спартак» из греческого «Олимпиакоса», подписав контракт до июня 2026 года.

Кубок России
ФК Нижний Новгород
ФК Спартак (Москва)
Олег Рябчук
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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