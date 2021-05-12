Гильерме: «Уходить без кубка не было мыслей»

Голкипер «Локомотива» Гильерме оценил игру команды в финале БЕТСИТИ Кубка России против «Крыльев Советов» (3:1).

— Не был удивлен, что в начале они нас прессинговали, но после перерыва мы изменили игру. Мы были уверены, что сильнее и уходить отсюда без кубка не было мыслей. Сегодня и болельщики нас сильно поддерживали.

— Как удалось совершить сейв, когда ты дотянулся до мяча и потом он попал в штангу?

— Я работаю каждый день, чтобы помогать команде. Это мои дела! Я должен помогать команде. Я должен быть всегда там, где нужно.

(Данил Алешин)