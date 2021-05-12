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Гильерме: «Уходить без кубка не было мыслей»

22:58
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Голкипер «Локомотива» Гильерме оценил игру команды в финале БЕТСИТИ Кубка России против «Крыльев Советов» (3:1).

— Не был удивлен, что в начале они нас прессинговали, но после перерыва мы изменили игру. Мы были уверены, что сильнее и уходить отсюда без кубка не было мыслей. Сегодня и болельщики нас сильно поддерживали.

— Как удалось совершить сейв, когда ты дотянулся до мяча и потом он попал в штангу?

— Я работаю каждый день, чтобы помогать команде. Это мои дела! Я должен помогать команде. Я должен быть всегда там, где нужно.

(Данил Алешин)

Локомотив — Крылья Советов

Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр

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Материалы сюжета: БЕТСИТИ Кубок России 2020/21 — финал «Локомотив» — «Крылья Советов» — дата и результат матча