Гильерме: «Уходить без кубка не было мыслей»
22:58
Голкипер «Локомотива» Гильерме оценил игру команды в финале БЕТСИТИ Кубка России против «Крыльев Советов» (3:1).
— Не был удивлен, что в начале они нас прессинговали, но после перерыва мы изменили игру. Мы были уверены, что сильнее и уходить отсюда без кубка не было мыслей. Сегодня и болельщики нас сильно поддерживали.
— Как удалось совершить сейв, когда ты дотянулся до мяча и потом он попал в штангу?
— Я работаю каждый день, чтобы помогать команде. Это мои дела! Я должен помогать команде. Я должен быть всегда там, где нужно.
(Данил Алешин)
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Материалы сюжета: БЕТСИТИ Кубок России 2020/21 — финал «Локомотив» — «Крылья Советов» — дата и результат матча
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