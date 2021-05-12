Гендиректор «Крыльев» рассказал, с какими эмоциями он возвращается в Самару

Генеральный директор «Крыльев Советов» Евгений Калакуцкий поделился эмоциями после финального матча БЕТСИТИ Кубка России против «Локомотива» (1:3).

— С каким эмоциями возвращаетесь в Самару?

— Смешанные. С одной стороны, задача на сезон выполнена, более того, за три тура до окончания. Еще тур остался, он сложный для нас на самом деле после всех выплеснутых эмоциональных сил. Надо еще физически отыграть одну игру, но, тем не менее, успокоившись, наверно, поймем, что задача выполнена. Обидно, что такие шансы не так часто выпадают. Мы же понимаем, что не у всех ребят будет такая возможность — проявить себя на таком уровне и в таком матче. Хотелось бы, чтобы у наших пацанов таких игр впереди было бы побольше.

— Многие влюбились в «Крылья», особенно по первому тайму. После гола в ворота «Локомотива» называют команду самарской «Барселоной». Удастся ли сохранить эту «Барселону» на следующий сезон?

— Сохранить будет сложно по массе факторов. Будем об этом думать летом. Любые сравнения мне не нравятся. Даже с точки зрения бренда это неправильно. «Крылья Советов» — это «Крылья Советов». Пусть другие команды сравнивают с нами, это более правильно.

— Какие задачи вы ставите в РПЛ?

— Мы только сегодня с утра получили лицензию. Завтра, 13-го числа, будет комиссия по лицензии УЕФА. Ответ, к большому сожалению для нас, мы не знаем.

(Артем Калинин)