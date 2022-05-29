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Сегодня, 16:58

Ковальчук о финале БЕТСИТИ Кубка России: «Надеюсь, будет хороший футбол. «Спартак» — чемпион!»

Ковальчук надеется на победу «Спартака» в финале БЕТСИТИ Кубка России
Антон Иванов
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Генеральный менеджер сборной России на Олимпиаде-2022 в Пекине Илья Ковальчук надеется на победу «Спартака» в финале БЕТСИТИ Кубка России.

«Какие у меня ожидания от матча? Надеюсь, будет хороший футбол. «Спартак» — чемпион!» — сказал Ковальчук.

Сегодня, 29 мая, в финале БЕТСИТИ Кубка России «Спартак» сыграет с «Динамо» на стадионе «Лужники» в Москве. Игра начнется в 17.00 по московскому времени.

Илья Ковальчук
Футбол
БЕТСИТИ Кубок России
ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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