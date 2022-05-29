Ковальчук надеется на победу «Спартака» в финале БЕТСИТИ Кубка России

Генеральный менеджер сборной России на Олимпиаде-2022 в Пекине Илья Ковальчук надеется на победу «Спартака» в финале БЕТСИТИ Кубка России.

«Какие у меня ожидания от матча? Надеюсь, будет хороший футбол. «Спартак» — чемпион!» — сказал Ковальчук.