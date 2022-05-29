Ковальчук о финале БЕТСИТИ Кубка России: «Надеюсь, будет хороший футбол. «Спартак» — чемпион!»
Ковальчук надеется на победу «Спартака» в финале БЕТСИТИ Кубка России
Генеральный менеджер сборной России на Олимпиаде-2022 в Пекине Илья Ковальчук надеется на победу «Спартака» в финале БЕТСИТИ Кубка России.
«Какие у меня ожидания от матча? Надеюсь, будет хороший футбол. «Спартак» — чемпион!» — сказал Ковальчук.
Сегодня, 29 мая, в финале БЕТСИТИ Кубка России «Спартак» сыграет с «Динамо» на стадионе «Лужники» в Москве. Игра начнется в 17.00 по московскому времени.
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