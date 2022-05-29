У болельщиков возник конфликт с организаторами и полицией из-за задержки прохода на стадион

У болельщиков возник конфликт с организаторами матча финала БЕТСИТИ Кубка России между и полицией из-за задержки прохода на стадион.

На время путь болельщикам на арену перегородили из-за появления машины мигалкой. Фанаты освистали VIP-машину. После того, как она проехала, толпу болельщиков снова начали запускать на арену.

«Спартак» и «Динамо» впервые в истории сыграют в финале Кубка России. Команды единственный раз встречались в решающем матче Кубка СССР в 1950 году, та встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу спартаковцев.

Красно-белые не выигрывали Кубок России с 2003 года, бело-голубые — с 1995 года.