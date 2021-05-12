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Спортивный директор «Крыльев»: «Мы сами себе сделали три необязательных гола»

12 мая 2021, 22:58

Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко прокомментировал поражение самарской команды в финале БЕТСИТИ Кубка России против «Локомотива» (1:3).

«Мы сами сделали себе три необязательных гола из-за ошибок, — сказал Корниленко «СЭ». — На протяжении всей встречи было видно, что мы команда, и что по игре мы не уступали. Не реализовали несколько моментов? С уверенностью у нас все было в порядке. Мы на этом пути обыграли московское «Динамо» и «Ахмат». О какой-то нервозности говорить не стоит».

«Локомотив» является рекордсменом по числу побед в Кубке России, на счету «железнодорожников» теперь девять титулов. Самарская команда вышла в финал турнира впервые с 2004 года и во второй раз в истории.

(Артем Бухаев)

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