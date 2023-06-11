Газзаев: «Почему на серию пенальти не вышел Сафонов? Этот ход напрашивался»

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев в интервью «СЭ» признался, что ждал появления голкипера «Краснодара» Матвея Сафонова на серии послематчевых пенальти.

11 июня ЦСКА победил «Краснодар» (1:1, 6-5) в финале FONBET Кубка России. Игра прошла в «Лужниках» в Москве.

— Не считаете, что тренеры «Краснодара» ошиблись, поставив на игру молодого голкипера Агкацева?

— Не считаю. Что касается самой игры, то вопросов к Агкацеву нет. Он трижды выручил в сложных ситуациях. Да, был неточный пас, который завершился атакой армейцев, но в целом он не спасовал, не дрогнул. При этом я ждал, что перед серией пенальти тренеры заменят Агкацева на Сафонова.

— Почему?

— По-моему, такой ход напрашивался. Сафонов очень хорош на пенальти, выиграл в этом Кубке России уже три серии. Даже с психологической точки зрения это могло помочь «Краснодару». Опытный голкипер, который умеет отражать 11-метровые, умеет угадывать направления ударов. Почему он не вышел? Напрашивалась же эта замена. Это для меня загадка.