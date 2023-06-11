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Сегодня, 21:50

Чалов отстал на два гола от Малкома и на один от Промеса по числу мячей за российский сезон

Кирилл Бурдаков
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Футболист Федор Чалов
Федор Чалов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

ЦСКА в суперфинале FONBET Кубка России по пенальти обыграл «Краснодар» (1:1, пенальти 6:5). Голами в матче отметились третий и четвертый бомбардиры российского сезона — Федор Чалов и Джон Кордоба.

Нападающий ЦСКА закончил сезон-2022/23 с 24 голами — на два меньше, чем у Малкома и на один, чем у Квинси Промеса, колумбийский «бык» же сразу в двух зачетах оторвался от Владимира Писарского, став четвертым по сумме и первым в Кубке России.

Лучшие бомбардиры российских команд в сезоне-2022/23

Игрок

Команды

Чемпионат

Кубки

Сборная

Итого

Матчи

Голы

Матчи

Голы

Матчи

Голы

Матчи

Голы

Малком

Зенит

27

23

6

3

-

-

33

26

Квинси Промес

Спартак

27

20

10

5

-

-

37

25

Федор Чалов

ЦСКА

30

19

11

5

1

0

42

24

Джон Кордоба

Краснодар

23

14

14

7

-

-

37

21

Владимир Писарский

Оренбург, Крылья Советов

26

14

9

6

1

0

36

20

Александр Соболев

Спартак

26

13

6

2

3

1

35

16

Иван Сергеев

Зенит

26

10

8

4

-

-

34

14

Эдуард Сперцян

Краснодар

28

10

13

4

-

-

41

14

Квинси Промес
Малком Филипе (Малком)
Федор Чалов
Кубок России
РПЛ
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