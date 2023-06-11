Чалов отстал на два гола от Малкома и на один от Промеса по числу мячей за российский сезон
ЦСКА в суперфинале FONBET Кубка России по пенальти обыграл «Краснодар» (1:1, пенальти 6:5). Голами в матче отметились третий и четвертый бомбардиры российского сезона — Федор Чалов и Джон Кордоба.
Нападающий ЦСКА закончил сезон-2022/23 с 24 голами — на два меньше, чем у Малкома и на один, чем у Квинси Промеса, колумбийский «бык» же сразу в двух зачетах оторвался от Владимира Писарского, став четвертым по сумме и первым в Кубке России.
Лучшие бомбардиры российских команд в сезоне-2022/23
|
Игрок
|
Команды
|
Чемпионат
|
Кубки
|
Сборная
|
Итого
|
|
|
Матчи
|
Голы
|
Матчи
|
Голы
|
Матчи
|
Голы
|
Матчи
|
Голы
|
Малком
|
Зенит
|
27
|
23
|
6
|
3
|
-
|
-
|
33
|
26
|
Квинси Промес
|
Спартак
|
27
|
20
|
10
|
5
|
-
|
-
|
37
|
25
|
Федор Чалов
|
ЦСКА
|
30
|
19
|
11
|
5
|
1
|
0
|
42
|
24
|
Джон Кордоба
|
Краснодар
|
23
|
14
|
14
|
7
|
-
|
-
|
37
|
21
|
Владимир Писарский
|
Оренбург, Крылья Советов
|
26
|
14
|
9
|
6
|
1
|
0
|
36
|
20
|
Александр Соболев
|
Спартак
|
26
|
13
|
6
|
2
|
3
|
1
|
35
|
16
|
Иван Сергеев
|
Зенит
|
26
|
10
|
8
|
4
|
-
|
-
|
34
|
14
|
Эдуард Сперцян
|
Краснодар
|
28
|
10
|
13
|
4
|
-
|
-
|
41
|
14