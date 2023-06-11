Чалов отстал на два гола от Малкома и на один от Промеса по числу мячей за российский сезон

ЦСКА в суперфинале FONBET Кубка России по пенальти обыграл «Краснодар» (1:1, пенальти 6:5). Голами в матче отметились третий и четвертый бомбардиры российского сезона — Федор Чалов и Джон Кордоба.

Нападающий ЦСКА закончил сезон-2022/23 с 24 голами — на два меньше, чем у Малкома и на один, чем у Квинси Промеса, колумбийский «бык» же сразу в двух зачетах оторвался от Владимира Писарского, став четвертым по сумме и первым в Кубке России.

Лучшие бомбардиры российских команд в сезоне-2022/23