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Сегодня, 20:46

Футболист «Волги» заявил, что рано или поздно все оформят Fan ID

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Футболист «Волги» Дмитрий Ефремов прокомментировал поражение от «Зенита» (0:3) в матче FONBET Кубка России.

«В первом тайме явным преимуществом владел «Зенит». Во втором тайме мы первые 15-20 минут сдвинули игру от своих ворот и уже угрожали воротам питерской команды. До второго гола была равная игра. Может быть, мы чуть-чуть переигрывали или остроты не хватало в завершающей стадии. Но во втором тайме начали оказывать более серьезное давление воротам «Зенита». Что касается влияния погодны, мы все играли в одинаковых условиях. Не думаю, что где-то это сказывалось в игре. Хотелось, чтобы поле было другого качества. При теплой погоде игралось бы всем комфортнее. В Кубке России Fan ID пока не действует. На наш стадион приходили болельщики, например, на матч с «Рубином», и их было достаточно много. Конечно, хотелось бы видеть больше людей на стадионах, но ничего с этим не поделаешь. Рано или поздно все оформят Fan ID и будут ходить на футбол, как прежде», — приводит слова Ефремова Sport24.

Обыграв «Волгу», «Зенит» вышел во второй этап четвертьфинала Пути регионов, где сыграет с командой РПЛ, которая потерпит поражение в 1/4 финала Пути РПЛ.

В осенней части сезона-2022/23 Fan ID функционировал на стадионах пяти клубов РПЛ: «Ростова», «Урала», «Крыльев Советов», «Сочи» и «Нижнего Новгорода». С весенней части сезона Fan ID должен будет работать на аренах всех 16 команд премьер-лиги.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-02-25-futbolist-volgi-rano-ili-pozdno-vse-oformyat-fan-id-i-budut-khodit-na-futbol-kak-prezhde
Дмитрий Ефремов
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Кубок России
ФК Волга (Ульяновск)
ФК Зенит
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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