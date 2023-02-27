Футбол
FONBET Кубок России
Новости
Календарь / результаты Путь РПЛ. Весна Путь регионов. Весна Путь РПЛ. Осень Путь регионов. Осень
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Кубок России

Сегодня, 12:52

Камоцци: «У «Спартака» хорошие шансы выиграть Кубок России второй год подряд»

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Франко Камоцци, экс-советник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, высказался о шансах московского клуба выиграть FONBET Кубок России в сезоне-2022/23.

«У «Спартака» хорошие шансы выиграть Кубок России второй год подряд, команда способна на это. Желаю «Спартаку» удачи и победы в сегодняшнем матче. Верю, что команда напрямую выйдет в полуфинал», — приводит «РБ Спорт» слова Камоцци.

Первый четвертьфинальный матч FONBET Кубка России между «Спартаком» и «Локомотивом» состоялся 22 февраля. Встреча завершилась победой красно-белых со счетом 1:0. Ответная игра пройдет сегодня, 27 февраля, на стадионе «Открытие Банк Арена». Начало — в 20.00 по московскому времени.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/franko-kamotstsi-u-spartaka-horoshie-shansy-vy-igrat-kubok-rossii-vtoroj-god-podryad/
Кубок России
ФК Спартак (Москва)
Франко Камоцци
1
1
Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
Читайте также
Нападающий Кравцов в результате обмена перешел из «Рейнджерс» в «Ванкувер»
Медведев победил Маррея и выиграл титул на теннисном турнире в Дохе
Рядом с Байденом в Киеве заметили двойника Зеленского
ВСУ из-за непогоды лишились путей снабжения своих войск на артемовском направлении
Путин напомнил об унизительном поступке Запада в отношении Франции
Источник рассказал об изменении в состоянии фигуриста Костомарова
Материалы сюжета: Кубок России: плей-офф по схеме с двойным выбыванием
Пресняков-старший удивился хорошей игре Дзюбы в матче со «Спартаком»
Агент Дивеева ответил на вопрос об участии защитника в матче с «Краснодаром»
Газзаев считает ЦСКА фаворитом в кубковом матче против «Краснодара»
Стало известно, какой будет посещаемость матча «Спартак» — «Локомотив»
«Спартак» — «Локомотив»: онлайн-трансляция матча. Кто выйдет в полуфинал?
Дюрица — о предстоящем матче «Локомотива»: «Этот «Спартак» можно и нужно обыгрывать»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Газзаев считает ЦСКА фаворитом в кубковом матче против «Краснодара»

Агент Дивеева ответил на вопрос об участии защитника в матче с «Краснодаром»
Новости
RSS RSS
Все новости