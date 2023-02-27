Агент Дивеева ответил на вопрос об участии защитника в матче с «Краснодаром»

Агент Олег Еремин, представляющий интересы защитника ЦСКА Игоря Дивеева, в разговоре с «СЭ» рассказал о восстановлении футболиста.

«Отправится ли Игорь с командой в Краснодар? Это будет решать клуб, это их планы. На данный момент футболист травмирован», — сказал Еремин «СЭ».

Дивеев получил повреждение в товарищеской встрече с «Динамо» (2:1), которая состоялась 15 февраля на сборах в Белеке.