Футбол
FONBET Кубок России
Новости
Календарь / результаты Путь РПЛ. Весна Путь регионов. Весна Путь РПЛ. Осень Путь регионов. Осень
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Кубок России

Сегодня, 12:56

Агент Дивеева ответил на вопрос об участии защитника в матче с «Краснодаром»

Владимир Пушкарев
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Игорь Дивеев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Агент Олег Еремин, представляющий интересы защитника ЦСКА Игоря Дивеева, в разговоре с «СЭ» рассказал о восстановлении футболиста.

«Отправится ли Игорь с командой в Краснодар? Это будет решать клуб, это их планы. На данный момент футболист травмирован», — сказал Еремин «СЭ».

Дивеев получил повреждение в товарищеской встрече с «Динамо» (2:1), которая состоялась 15 февраля на сборах в Белеке.

Матч «Краснодар» — ЦСКА состоится завтра, 28 февраля. Начало — в 19.30 мск.
Игорь Дивеев
ФК Краснодар
ФК ЦСКА (Москва)
2
0
Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
Читайте также
Нападающий Кравцов в результате обмена перешел из «Рейнджерс» в «Ванкувер»
Медведев победил Маррея и выиграл титул на теннисном турнире в Дохе
Рядом с Байденом в Киеве заметили двойника Зеленского
ВСУ из-за непогоды лишились путей снабжения своих войск на артемовском направлении
Путин напомнил об унизительном поступке Запада в отношении Франции
Источник рассказал об изменении в состоянии фигуриста Костомарова
Материалы сюжета: Кубок России: плей-офф по схеме с двойным выбыванием
Пресняков-старший удивился хорошей игре Дзюбы в матче со «Спартаком»
Камоцци: «У «Спартака» хорошие шансы выиграть Кубок России второй год подряд»
Газзаев считает ЦСКА фаворитом в кубковом матче против «Краснодара»
Стало известно, какой будет посещаемость матча «Спартак» — «Локомотив»
«Спартак» — «Локомотив»: онлайн-трансляция матча. Кто выйдет в полуфинал?
Дюрица — о предстоящем матче «Локомотива»: «Этот «Спартак» можно и нужно обыгрывать»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Камоцци: «У «Спартака» хорошие шансы выиграть Кубок России второй год подряд»

Дмитрий Сенников: «Не верится, что «Локомотив» не забьет ни одного мяча две игры подряд»
Новости
RSS RSS
Все новости