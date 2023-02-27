Газзаев считает ЦСКА фаворитом в кубковом матче против «Краснодара»

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от матча FONBET Кубка России против «Краснодара».

«Учитывая, как ЦСКА разобрался в прошлой встрече, фаворит — армейцы. Не ожидаю ничего хорошого от «Краснодара». В первой встрече я ничего хорошо не увидел. Удручающее впечатление оставил «Краснодар». Надеюсь, что ЦСКА справится с соперником», — сказал Газзаев «СЭ».

Матч пройдет 28 февраля на стадионе Арена Краснодар (Краснодар, Россия). Начало — в 19.30 по московскому времени.