«Факел» проведет матч Кубка России против «Акрона» без зрителей

Как стало известно «СЭ», во вторник, 13 августа, было принято решение о проведении матча 2-го тура группового этапа FONBET Кубка России между «Факелом» и «Акроном» на стадионе хозяев в Воронеже без зрителей.

В ближайшее время об этом будет объявлено официально.

В понедельник, 12 августа, губернатор Воронежской области Александр Гусев поручил временно приостановить проведение массовых мероприятий в регионе для обеспечения безопасности.

Игра «Факел» — «Акрон» запланирована на 15 августа, начало — в 18:00 по московскому времени.