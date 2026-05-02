Челестини — о матче со «Спартаком» в Кубке: «Постараемся подняться на ноги к среде»

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини рассказал о подготовке команды к матчу со «Спартаком» в финале Пути регионов FONBET Кубка России.

— Глебов будет готов к матчу со «Спартаком»?

— Он на поле, завтра присоединится к команде. Мы будем каждый день следить за его состоянием.

— Как такой разобранной команде победить «Спартак»?

— Надо подняться и отряхнуться. Завтра на тренировке я скажу ребятам: «Если кто-то не готов биться, вам здесь нечего делать». Таким будем мой посыл. Постараемся подняться на ноги к среде.

В среду, 6 мая, «Спартак» примет ЦСКА в финальном матче Пути регионов Кубка России. Начало — в 20.00 по московскому времени.

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