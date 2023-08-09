Евсеев после победы «Факела» над ЦСКА: «Пока не могу прыгать на стол. Вчера получил травму на тренировке»

Главный тренер «Факела» Вадим Евсеев прокомментировал победу над ЦСКА (2:0) в матче 2-го тура пути РПЛ FONBET Кубка России и объяснил, почему сидел на отдельном стуле в технической зоне во время игры.

«Я доволен, что те ребята, которые мало играли, сегодня вышли и довольно-таки уверенно показали себя. На нас довлеет результат, поэтому в любой игре — что в чемпионате, что в Кубке — надо набирать очки. Если мы играем на ноль — значит, мы набираем очки.

На стол я не могу прыгать. Вчера тренировку проводил, пришлось сломаться. Сломался, теперь месяц будет проблема. Тренер своим примером показывает», — сказал Евсеев в эфире «Матч Премьер».

«Факел» занимает третье место в группе A пути РПЛ FONBET Кубка России с 3 очками в 2 матчах. У всех четырех команд в группе по 3 очка, воронежцы опережают «Оренбург», но уступают лидирующему ЦСКА и идущему вторым «Сочи» по дополнительным показателям.