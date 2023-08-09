«Динамо» — «Краснодар»: Фомин с пенальти открыл счет

Полузащитник «Динамо» Даниил Фомин открыл счет в матче против «Краснодара» во 2-м туре группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России.

На 31-й минуте Фомин реализовал одиннадцатиметровый, назначенный за фол голкипера «Краснодара» Станислава Агкацева на Вячеславе Грулеве.

«Динамо» с 1 очком занимает третье место в группе D FONBET Кубка России после первого тура. «Краснодар», уступивший «Спартаку» (1:2) в стартовом матче, замыкает квартет.