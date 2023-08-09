«Динамо» — «Краснодар»: Грулев удвоил преимущество бело-голубых

Нападающий «Динамо» Вячеслав Грулев отличился голом в ворота «Краснодара» в матче 2-го тура группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России.

На 35-й минуте Грулев забил ударом головой после подачи Ярослава Гладышева. За 4 минуты до этого форвард заработал пенальти, с которого Фомин открыл счет.

«Динамо» с 1 очком занимает третье место в группе D FONBET Кубка России после первого тура. «Краснодар», уступивший «Спартаку» (1:2) в стартовом матче, замыкает квартет.