Калешин считает, что ЦСКА победит в финале FONBET Кубка России, если матч дойдет до серии пенальти

Экс-защитник «Краснодара» Виталий Калешин поделился мнением о предстоящем финале FONBET Кубка России между «быками» и ЦСКА.

«В этом финале, если дойдет до серии пенальти, думаю, преимущество у ЦСКА. У них есть Акинфеев, лучший вратарь страны на протяжении десятилетий. Игорь это доказал и на домашнем чемпионате мира. Серия пенальти — это лотерея, но преимущества у «Краснодара» нет, как минимум, потому что есть Акинфеев», — цитирует Калешина Metaratings.ru.

Матч состоится 11 июня и начнется в 17.00 мск.