Экс-защитник «Краснодара» Калешин считает поражение в финале Кубка России-2014 главным в карьере

Экс-защитник «Краснодара» Виталий Калешин вспомнил финал Кубка России-2014. В матче за титул «быки» уступили «Ростову» (0:0, пен. 5:6).

«После поражения было просто опустошение. Дело даже не в том, что до меня не дошла очередь, это было обидное поражение. Ты можешь быть штатным пенальтистом, но в финале эмоции засхлестывают, дело не только в мастерстве. За это обычно никого не винят.

В моей краснодарской карьере это, однозначно, главное поражение. Хороший сезон можно было еще и кубком завершить. Клуб с каждым годом прогрессировал, титул был бы фантастикой», — цитирует Калешина Metaratings.ru.

В финале FONBET Кубка России сезона-2022/23 «Краснодар» сыграет с ЦСКА. Матч начнется 11 июня в 17.00 мск.