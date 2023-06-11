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Сегодня, 12:01

Радченко назвал фаворита в финале FONBET Кубка России

Руслан Минаев
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Экс-футболист сборной России Дмитрий Радченко назвал фаворита в финале FONBET Кубке России. В решающем матче сыграют «Краснодар» и ЦСКА.

«В финальных матчах нет фаворита. Может, у кого-то и есть небольшое преимущество, но шансы 50 на 50 у ЦСКА и «Краснодара». Сказал бы, есть небольшой перевес в сторону армейцев, потому что они играют дома, в Москве. Но и у «Краснодара» очень хорошие шансы взять кубок России. Думаю, они будут очень мотивированы», — цитирует Радченко «РБ Спорт».

Матч состоится 11 июня и начнется в 17.00 мск.

Источник: РБ Спорт
Дмитрий Радченко
Кубок России
ФК Краснодар
ФК ЦСКА (Москва)
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