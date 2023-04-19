Экс-футболист «Спартака» Гаврилов заявил, что команда Абаскаля весной упала в крутое пике

Бывший полузащитник «Спартака» Юрий Гаврилов высказался о выступлении красно-белых под руководством Гильермо Абаскаля в весенней части текущего сезона.

«Команды премьер-лиги раньше играли в грязи, но обыгрывали статусные клубы, английские например. А сейчас для людей все подготовлено, целый штаб медиков есть, персонал, который за функциональным состоянием следит. Я не понимаю, как можно готовиться к такой игре и сдуться. Их что, неправильно подвели на контрольных играх зимой? Хотели быть лидерами, а оказались в крутом пике каком-то и вниз ушли», — цитирует Гаврилова «Газета.Ru».

19 апреля «Спартак» уступил «Акрону» во втором полуфинале FONBET Кубка России (1:2) и вылетел из турнира.