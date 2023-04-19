У футболиста «Краснодара» Черникова сотрясение мозга средней степени тяжести

У полузащитника «Краснодара» Александра Черникова диагностировано сотрясение мозга средней степени тяжести. Об этом сообщает «РБ Спорт».

В первом тайме 23-летний футболист столкнулся с полузащитником «Крыльев Советов» Амаром Рахмановичем, после чего покинул поле в сопровождении медиков.

Счет в полуфинальном матче FONBET Кубка России «Краснодар» — «Крылья Советов» после первого тайма 1:0. Автором гола стал полузащитник краснодарской команды Эдуард Сперцян.