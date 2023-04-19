Футбол
FONBET Кубок России
Новости
Календарь / результаты Путь РПЛ. Весна Путь регионов. Весна Путь РПЛ. Осень Путь регионов. Осень
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Игры
Главная
Футбол
Кубок России

Сегодня, 20:15

У футболиста «Краснодара» Черникова сотрясение мозга средней степени тяжести

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

У полузащитника «Краснодара» Александра Черникова диагностировано сотрясение мозга средней степени тяжести. Об этом сообщает «РБ Спорт».

В первом тайме 23-летний футболист столкнулся с полузащитником «Крыльев Советов» Амаром Рахмановичем, после чего покинул поле в сопровождении медиков.

Счет в полуфинальном матче FONBET Кубка России «Краснодар» — «Крылья Советов» после первого тайма 1:0. Автором гола стал полузащитник краснодарской команды Эдуард Сперцян.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/u-poluzashhitnika-krasnodara-chernikova-sotryasenie-mozga-srednej-stepeni-tyazhesti/
Александр Черников
Футбол
Кубок России
ФК Краснодар
ФК Крылья Советов (Самара)
1
Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
Читайте также
Суперсенсация на старте плей-офф: чемпион проиграл команде ноунеймов!
Русский игрок отказался от гражданства ради ЧМ. Он будет играть за Казахстан
Штурмовые отряды ВС РФ освободили еще три квартала в Артемовске
ГД приняла закон об увеличении налоговых вычетов на образование и лечение
Минобороны Украины заявило о начале контрнаступления ВСУ в Донбассе
Евросоюз рассмотрит вопрос запрета на импорт украинского зерна
Популярное видео
«Динамо» — «Крылья Советов»: FONBET Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Урал» — «Ростов»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Звезда» — «Пари НН»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Уфа» — «Ахмат»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Акрон» — «Торпедо»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Волга» — «Зенит»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
ЦСКА — «Краснодар»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо»: FONBET Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Ростов» — «Урал»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
Соболев: «Когда наших бьют, я в стороне не останусь!»
«Локомотив» — «Нижний Новгород»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Химки»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Спартак»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Факел»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Оренбург»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Ахмат»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — ЦСКА: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сочи»: Кубок России, 5-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Кубок России: плей-офф по схеме с двойным выбыванием
ЦСКА — «Урал»: Медина реализовал пенальти
ЦСКА — «Урал»: Бикфалви открыл счет в матче
Президент «Акрона» Морозов: «Наш клуб выбил четыре московские команды благодаря хорошей и качественной игре»
Игнатьев: «Дай еще пять игр, и «Спартак» выиграет у «Акрона» четыре»
Агент Бальде резко — о незабитом пенальти в матче против «Акрона»: «Почему Бальде не забил? Спросите Жиру и Кварацхелию»
Абаскаль: «Бывают поражения, это часть футбола. Я не могу ссылаться на отсутствующих игроков»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Президент «Акрона» Морозов: «Наш клуб выбил четыре московские команды благодаря хорошей и качественной игре»

ЦСКА — «Урал»: Бикфалви открыл счет в матче
Новости
RSS RSS
Все новости