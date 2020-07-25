«Екнуло сердце в конце матча». Семак подвел итоги игры с «Химками» в Кубке

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после победы над «Химками» (1:0) в матче финала Кубка России. Встреча прошла в Екатеринбурге.

— Екнуло ли сердце на последних секундах? Екнуло, конечно. Практически у каждой команды может быть один момент за игру. Напряжение держало до финального свистка. Сверх того, чего можно было, судья дал поиграть. Надо было раньше забивать и не была бы такая валидольная концовка. Это кубок. Вспоминаются матчи: ЦСКА — «Химки» — 1-0, «Зенит» с «Сибирью» — 1 0 в финале. Тяжелая, трудовая и прекрасная победа. Рад, что на такой прекрасной ноте заканчиваем чемпионат.

10 лет «Золотой дубль» не делала команда. Это прекрасно. Кубок России — это кубок характера. У нашей команды он есть. Я еще не проверял телефон. Он далеко. Естественно, первым делом я позвоню семье. Дети, супруга — они самые важные мои болельщики, — сказал Семак в эфире телеканала «Матч ТВ».