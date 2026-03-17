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Газзаев о матче ЦСКА — «Краснодар»: «У армейцев нет выбора — они должны побеждать»

Дмитрий Барулев
Корреспондент

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от ответного матча полуфинала Пути РПЛ FONBET Кубка России между армейцами и «Краснодаром».

«Думаю, что у ЦСКА нет выбора — они должны побеждать в этом противостоянии. Потому что команда начала сезон в РПЛ очень слабо. Но сегодня встречаются две сильные команды, претендующие на победу. Тем не менее, у ЦСКА есть запас, а фактор чужого поля не настолько важен, когда мы говорим о таких больших клубах», — сказал Газзаев «СЭ».

Игра пройдет 17 марта на «Ozon Арене» в Краснодаре, стартовый свисток прозвучит в 19.30 по московскому времени.

Первая встреча клубов состоялась 4 марта в Москве и завершилась победой ЦСКА со счетом 3:1.

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Кубок России
ФК Краснодар
ФК ЦСКА (Москва)
Валерий Газзаев
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