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Сегодня, 09:55

Тарасов: «Вторая игра между «Спартаком» и «Локомотивом» была интересная, эмоциональная»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Бывший полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов в разговоре с корреспондентом «СЭ» оценил игру команды со «Спартаком» (2:4) в ответном матче 1/4 финала FONBET Кубка России.

— Вообще люблю спорт. Слежу за футболом. Последний матч, который смотрел — «Локомотив» — «Спартак». Было очень интересно. Переживал за «Локомотив». Хотел, чтобы они выиграли. Вторая игра была очень интересная, эмоциональная. Мне было интересно ее смотреть.

— Изменят ли положение «Локомотива» новые трансферы?

— Что касается полузащиты и нападения, точно изменят положение в лучшую сторону. А с защитой точно нужно что-то делать, укреплять, усиливать ее. Это из того, что я увидел.

Оба матча 1/4 финала FONBET Кубка России завершились победой «Спартака» (1:0, 4:2). По итогам встреч «Локомотив» продолжит борьбу во втором этапе четвертьфинала Пути регионов, а красно-белые вышли в полуфинал Пути РПЛ.

Дмитрий Тарасов
Кубок России
ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
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