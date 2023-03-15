Дмитрий Сенников: «На самом деле, до сих пор не понимаю, должен был Баринов пропускать игру или нет»

Бывший защитник «Локомотива» Дмитрий Сенников поделился мнением об игре железнодорожников в матче 1/4 финала Пути регионов FONBET Кубка России с «Акроном» (1:1, пенальти — 6:7).

«Удивлен тому, что «Локомотив» не прошел дальше в Кубке. В предыдущих играх мы видели, в какой хорошей форме команда. С «Акроном» вышел основной состав, и ничего не предвещало плохого развития событий. Если бы Пиняев в конце забил в пустые ворота, все могло бы хорошо закончиться для «Локомотива», — приводит «РБ Спорт» слова Сенникова.

Также он высказался о ситуации с полузащитником «Локомотива» Дмитрием Бариновым.

«Я всех правил не знаю. Надо посмотреть, как РФС рассудит эту ситуацию. Возможно, «Локомотив» подумал, что карточки, полученные в пути РПЛ, сгорают, и в пути регионов они не считаются. По сути, это два разных турнира. На самом деле, до сих пор не понимаю, должен был Баринов пропускать эту игру или нет. Да, он получили две желтые со «Спартаком», но, может, это считался бы пропуск игры в матче пути РПЛ», — добавил экс-футболист.

«Локомотив» потерпел поражении от «Акрона» в Пути регионов FONBET Кубка России и вылетел из турнира.

Баринов не должен был принимать участие в матче с тольяттинской командой, так как получил по предупреждению в предыдущих кубковых встречах со «Спартаком» и заработал автоматическую одноматчевую дисквалификацию.