Александр Гришин: «Сегодня «Крылья» захотят взять реванш у ЦСКА»

Тренер академии ЦСКА Александр Гришин поделился ожиданиями от матча 1/2 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России между армейцами и «Крыльями Советов».

«Сегодня «Крылья» захотят взять реванш. Самарцы проиграли в чемпионате по делу. Кубковая игра — это другой уровень противостояния. В сегодняшнем матче фаворитов нет, потому что «Крылья» играют дома, при своих болельщиках, и самарцы выстроят игру по-другому. В Москве ЦСКА был лучше подготовлен тактически и физически», — приводит «РБ Спорт» слова Гришина.

Первый матч полуфинала между командами пройдет сегодня, 15 марта, в Самаре. Начало — в 17.30 по московскому времени.

В 19 туре чемпионата России ЦСКА обыграл «Крылья Советов» со счетом 4:0.