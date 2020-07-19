Дмитрий Губерниев: «Как житель Химок категорически против дополнительных бюджетных вливаний под РПЛ»

Телекомментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев в разговоре с «СЭ» поделился впечатлениями от выхода «Химок» в финал Олимп Кубка России. Подмосковный клуб обыграл «Урал» со счетом 3:1.

— Это громкая победа! А если во втором полуфинале «Зенит» обыграет «Спартак», то Евгений Серафимович Ловчев сегодня в прямом эфире «Матч ТВ» в 22:00 на всю страну скажет, что он ничего не понимает в футболе. Накануне он меня в этом обвинял и говорил, что у «Химок» вообще нет шансов. Заявлял, что «Урал» на пике, сыграл восемь официальных матчей, пока подмосковный клуб проводил только товарищеские встречи. Я пытался возражать, что эмоции могут выйти на первый план, и футбол вообще часто иррационален. «Химки» доказали, что могут рассчитывать на РПЛ. Тем не менее, моя позиция не меняется. Я, как житель городского округа Химки и древней Сходни, категорически против того, чтобы выделять дополнительные бюджетные средства на РПЛ. Но, глядя на сегодняшний матч, хочется сказать: «Спонсоры, ау!». Команда хорошая, волевая, и Юран тоже молодец. Несмотря на наши колкости, которыми мы периодически обмениваемся, Сергей мой товарищ. Искренне желаю ему успехов и жду на эфирах. Я являюсь патриотом своего родного города и радуюсь этой победе. Рассчитываю на то, что, если команда замахнется на РПЛ, то внебюджетные средства повалят. Если не широкой рекой, то хотя бы узкой речкой Сходня придут в кошелек химкинской команды.

— А какие шансы теперь в финале?

— Считаю, что против «Зенита» «Химкам» будет совсем трудно, а вот «Спартак» обыграть они могут. Будем ждать, чем закончится второй полуфинал.

— Времени до нового сезона РПЛ совсем мало. Вы верите, что одна победа может заставить инвесторов влить деньги в «Химки»?

— Конечно, нет, но если кто-то колебался в своем решении, или были какие-то переговоры, то теперь на чашу весов поставлено многое. Другой момент, насколько я понимаю, если «Химки» сейчас выйдут в РПЛ, то подвисают «Крылья Советов», где работает мой друг Андрей Талалаев. Будет интересная ситуация, но это спорт. Если по регламенту должны выйти «Химки», и они найдут под это средства, то милости просим. Есть стадион прекрасный и команда, но вопрос в деньгах — внебюджетных.

— Появилась информация, что «Химки» могут стать чуть ли не фарм-клубом одного из грандов РПЛ. Как вы к этому относитесь?

— Мне кажется, все это странно. Если у нас все начнут становится фарм-клубами одной команды, то чемпионат превратиться в фарс. С одной стороны это может помочь, но с моей точки зрения это путь в тупик.