Цыпченко — о пенальти в матче с ЦСКА: «Все судьи должны трактовать эпизоды одинаково»

Нападающий «Крыльев Советов» Дмитрий Цыпченко высказался о судейской работе в матче полуфинала Пути РПЛ FONBET Кубка России против ЦСКА (2:2).

Арбитр Алексей Сухой после подсказки ВАР Владислава Безбородова назначил пенальти в ворота самарцев за попадание мяча в руку Цыпченко.

«Я не согласен с пенальти. Не до конца знаю, как именно правильно трактуются моменты, но Дивеев попал мне мячом где-то с метра, если не меньше. И рука была прижата, в естественном положении. Куда мне ее нужно было убрать? Считаю, что это не пенальти. Что сказал судья? Ничего. Когда его позвали к монитору, я понимал, что он поставит пенальти, не хотел судье ничего говорить. Ну трактовки все судьи должны исполнять одинаково. Получается, проблема все-таки в судьях», — приводит слова Цыпченко Metaratings.ru.

Ответный кубковый матч состоится 5 апреля в Москве.