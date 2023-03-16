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Сегодня, 01:19

«Динамо» после победы над «Зенитом»: «Кто король, а кто шут?»

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Динамо» после победы над «Зенитом» (1:1, пенальти — 5:4) в матче 1/4 финала Пути регионов FONBET Кубка России потроллил соперника в социальных сетях.

«Как вам концерт сегодня? Кто король, а кто шут? Пишите в комментариях», — написала пресс-служба московского клуба в Telegram-канале.

15 марта в Санкт-Петербурге перед матчем Кубка России выступили Алексей Горшенев и группа «Северный флот», исполнив главные хиты «Короля и Шута». Весь антураж вокруг матча был выстроен в концепции панк-рока.

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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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