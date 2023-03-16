Чанов: «Мы с Акинфеевым убеждены, что в Кубке России надо давать практику вторым вратарям»

Экс-тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов высказался об игре голкипера армейцев Владислава Торопа против «Крыльев Советов» (2:2) в матче 1/2 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России.

«Это правильное решение — выпустить в старте Торопа. Мы с Игорем Акинфеевым как-то говорили на эту тему, он согласен, что в Кубке надо давать практику вторым вратарям. Это опыт, игровой тонус и прочие моменты. Владу Торопу зачту в плюс этот матч, потому что до этого он играл в основном в матчах Кубка против клубов первой лиги, ниже уровнем, чем «Крылья». Матчи против клубов РПЛ дают уверенность, он вполне справился и отыграл нормально», — приводи слова Чанова Metaratings.ru.

Ответный кубковый матч состоится 5 апреля в Москве.