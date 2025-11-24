«Динамо» и «Зенит» сыграют ответный матч 1/4 финала пути РПЛ FONBET Кубка России в четверг, 27 ноября. Матч пройдет на «ВТБ Арене» в Москве и начнется в 20.30 по московскому времени.

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Плей-офф.

27 ноября 2025, 20:30. Динамо (Москва)

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Следить за ключевыми событиями игры «Динамо» — «Зенит» также можно в матч-центре нашего сайта.

В прямом эфире матч в столице России покажут каналы «Матч ТВ», «Матч Премьер» и сайт matchtv.ru. Начало трансляции — в 20.00 мск, за полчаса до игры. Также смотреть игру можно в ретрансляции эфира федерального канала на онлайн-платформах «Кинопоиск» и «Okko Спорт».

Первый матч между соперниками состоялся 5 ноября на «Газпром Арене» и завершился победой бело-голубых со счетом 3:1.